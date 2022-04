Guillaume GARD

Ingénieur ENI. Initialement impliqué dans la gestion de projet en bureau d'étude, je me suis tourné vers le service à la clientèle, où j'ai travaillé sur des postes à dominante technique et commerciale, dans un contexte international fort : une de mes principales sources d'intérêt développée dès mes études d'ingénieur.

Fort de ces années d'expérience, j'assure sur mon poste actuelle une fonction managériale prépondérante, que je souhaite poursuivre à l'avenir dans des domaines à dominante commerciale.

Ce qui me caractérise le plus : rigoureux, structuré, posé, capacités de communication, leadership



Mes compétences :

Négociation commerciale

Vente

Gestion de projets

Communication

Management