Guillaume GAUTIER

Chaque individu a en lui un potentiel à développer pour la société et pour lui-même. J'ai à coeur en tant que manager de mettre en place les outils nécessaires au développement des personnes que j'encadre. La formation est évidemment un point clé, mais le plus important est de s'assurer de ladéquation entre les compétences, les appétences et les missions confiées aux personnes. Mes expériences en management m'ont prouvé que les résultats obtenus sont meilleurs en adaptant les processus et l'organisation en fonction des personnes, plutôt qu'en forçant les personnes à s'adapter à un cadre qui ne leur correspond pas.

En tant que directeur des opérations, je m'assure d'identifier les points forts des équipes pour apporter des solutions à haute valeur ajoutée aux clients, en mettant les besoins de ces derniers au centre de l'attention. Cette importance donnée à la relation client, associée à mon expertise technique m'a permis de développer une vision transverse et d'affiner la pertinence de mes choix managériaux en France et à l'international.

Je propose mes services en management de transition, pour structurer une équipe ou un département après une fusion ou lors d'une phase de croissance importante. J'interviens également en conseil en gestion de projet, sur les aspects managériaux et relation client, et peux mettre en place et réaliser les formations internes des équipes encadrées.



Domaines d'expertise : EMR, robotique sous-marine, tuyauterie-chaudronnerie, opérations en mer, production petites et moyennes séries, essais, prototypage, maintenance, gestion d'équipes multiculturelles, international.



Mes compétences :

Project management

Project Planning

DNV 2.7-1

Recruitement

PID

Team management

EN 13414

Budget management

Training and Development

Technical writing

Bid management

Oil and Gaz

Contract Review