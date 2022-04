Guillaume GERARD

Lead-creative gère pour vous l’ensemble des leviers d’acquisitions tels que:



-Génération de leads et de trafic.aussi bien en France qu'en Allemagne, l’Italie, l’Espagne, et autres pays européens, en simple ou double opt-in.



-SEO, SEM, SMO, dans une logique de performance.



-L’Ad-Exchange, une nouvelle façon de gérer ses inventaires pour un éditeur, et une nouvelle façon d’acheter pour l’annonceur .



-Création de sites, landing page, mediakit .



-le traficking.





Mes compétences :

AIX

Communication

Directeur de Clientèle

Internet