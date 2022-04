Guillaume GILL

Initialement, de formation micro-électronique, je me suis réorienté vers l'informatique en découvrant toutes les possibilités, au delà de la conception de circuits électroniques et la programmation de micro-contrôleurs.



En quelques mots, la persévérance, la conscience professionnelle, et l’intérêt que je porte aux nouveautés et au dépassement des limites du développement font ma force de travail.



Spécialisé dans les technologies WEB (PHP, MySQL, JS, HTML 5, CSS 3), les protocoles réseaux, les échanges de données temps réels (EAI) et désynchronisés (EDI / ETL), j'ai accumulé un grand nombre de notions techniques et fonctionnelles. Ceci, dans de nombreux domaines tels que la gestion, la vente (B2B, B2C), la logistique, les ventes à l'import / export, la fiabilité des réseaux, la génération et relecture de fichiers d'échanges de tout types et les protocoles à valeur ajouté sur internet.



J'ai également eu à travailler avec de nombreuses plateformes sur internet telles que les application comme Google docs (utilisation d'API pour échanges de documents), Facebook, les e-Commerce (Prestashop, Magento, Thélia, Oxatis), les places de marché (Rue du commerce, Brandalley), la grande distribution (Auchan, E.Leclerc, Leroy Merlin) ou encore des logisticiens faisant parti des plus importants en France.



Je suis au final, toujours en quête de nouvelles connaissances.



Mes compétences :

CSS3

MySQL

Unix/Linux

JavaScript/Ajax

JAVA

PHP5

ERP

EDI / echanges reseau

Javascript

EDI

XML

Zend

Magento

Jquery

Microcontroleurs

SQL

MVC