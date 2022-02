Jérémy VERDIER

Jeune diplômé de l'école Polytech' Montpellier avec une spécialisation dans l'électronique, j'ai commencé mon parcours professionnel chez Alstom Grid (ancien Areva T&D) en tant qu'ingénieur système export. J'ai acquis de l'expérience aux niveaux des méthodes de travail, de l'organisation d'un projet, des échéances à court et long termes, et passer des formations pour augmenter mes compétences sur les techniques utilisées par ce secteur d'activité (Production et distribution d'énergie électrique).



Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un VIE d'un an en Roumanie à Bucarest avec le même poste. Du coup, cela m'a permis de travailler dans d'autres conditions avec une équipe réduite et effectuer des tâches multiples pour faire progresser l'avancement de chaque projet. Et bien sur, j'ai pu ainsi découvrir une autre culture et des méthodes de travail différentes.



Mon contrat VIE terminé, j'ai poursuivi ma carrière professionnelle pour Alstom Grid au siège de Montpellier du mois de mai 2013 à juin 2014 pour le poste d'ingénieur Système Export.



A l'échéance de cette date, j'ai intégré une nouvelle équipe dans un nouveau service, le Pôle France. Les méthodes de travail sont un peu différentes, le but du poste est le suivi de projet de la conception à la livraison pour le client RTE, branche d'EDF.



En avril 2015, j'ai rejoint le service Qualification pour travailler sur le projet Poste Intelligent en partenariat avec RTE. Ce projet utilise des nouvelles technologies ainsi que des nouveaux produits, cet ensemble d'innovation est à configurer, tester et qualifier. Le fonctionnement d'un poste électrique tend à évoluer vers son auto-gestion tel est le but de ce projet.



En date du 1er Novembre 2015, l'entreprise Alstom Grid a été rachetée par Général Electric.



En mars 2017, ma mission au sein de Général Electric s'est terminée.



De juin 2017 à février 2018, j'ai effectué une mission pour Sécheron SA, spécialiste dans le transport ferroviaire. Je me suis installé à Prague pour travailler dans leur usine de production d'armoire électrique, de redresseur, de transformateur et de Local/Scada. J'étais responsable des tests sur les armoires Local/Scada pour le projet de Doha qui représentent 3 lignes de métro. Je m'occupais aussi de la partie gestion de ce projet avec les réunions hebdomadaires avec les clients japonais, interactions avec les différents services, gestion des ressources ainsi que suivi du planning.



J'ai fait une mission de deux mois en tant qu'Ingénieur Software pour mettre à jour ces applications.



Depuis février 2019, je travailles chez EDF Renouvelables dans le service DSI en tant que Chef de Projets Maîtrise d'OEuvre.



Mes compétences :

Outlook

Langage Java

Langage SQL

Langage Assembleur

Lotus notes

Microsoft Access

Langage C/C++

Microsoft office

Réseau de Petri

Grafcet

VHDL FPGA et Matlab

Ingénieur Système

Visual Basic for Applications