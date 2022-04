Guillaume GILLET

Après une Ecole de Commerce (ESSCA), je retrouve l’international et découvre les rudiments du marketing chez Peugeot en Argentine. J’approfondis mes connaissances du métier en occupant successivement au sein du groupe PSA des postes de marketing stratégique puis de marketing opérationnel et passe du statut d’homme de siège à celui de terrain puis vice-versa.



J’acquiers au cours de ces expériences une dimension managériale qui m’est chère avec un style que j’illustrerai par le proverbe africain suivant : « si tu veux aller vite, marche seul, si tu veux aller loin, marchons ensemble ».



De ces quinze premières années dans le monde professionnel, outre l’importance d’avoir et de travailler avec des produits de qualité, je retiens notamment parmi les directions à suivre l’importance de placer le client au centre de la stratégie de l’entreprise et la nécessité d’intégrer dans son plan de développement non pas toutes les nouvelles technologies mais uniquement les plus efficaces vs. son secteur.

C’est avec ce credo que j’avance quotidiennement et que je relève l’ensemble des défis qui me sont proposés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Relation client

Marketing