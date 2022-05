Linda AURENGE

Au cours de ma carrière, je me suis toujours intéressée aux relations humaines. En parallèle de mon activité à l'ESSCA, je me suis certifiée à l'Ennéagramme auprès d’Ennea9 - Ecole Nantaise Narrative de l'Ennéagramme et de ses Applications - représentante en France de l’Association Internationale de l’Enseignement de l’Ennéagramme en Tradition orale fondée par Helen Palmer et David Daniels.



Aujourd'hui je propose d'accompagner les personnes dans leurs transitions de vie :

• Lycéens dans leur choix d'orientation

• Etudiants dans leur recherche du 1er emploi

• Salariés dans le cadre d'une réorientation

• Salariés dans la préparation au départ en retraite



Plus largement, l'ennéagramme est un système d'étude de la personnalité très ancien, puissant et concret dans son utilisation qui permet de mieux se connaître et de mieux comprendre les autres. Il permet de prendre conscience de son mode de fonctionnement personnel, d’identifier, de comprendre et d’accepter le mode de fonctionnement de « l’autre », afin d’établir, avec lui, une relation authentique, intelligente et constructive.



Il se révèle très utile dans les familles rencontrant des difficultés relationnelles

• leur couple

• avec leurs enfants/adolescents.





Mes compétences :

Enseignement

Enseignement supérieur

Management

Partenariats

Recherche

Relations entreprises