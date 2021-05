Guillaume GILLET

Psychologue clinicien diplômé de l'Université Lumière Lyon II depuis 2009, je m'intéresse au domaine du Numérique et aux différentes formes des utilisations des objets numériques et dispose de cinq ans d'expérience d'approche thérapeutique à médiation numérique. La réflexion engagée se situe en fonction du contexte, de l'environnement ainsi que de la problématique du sujets en lien avec la singularité de son histoire et donc de son être. En somme je m'intéresse aux phénomènes de transfert sur et dans les objets numériques de la vie psychique et de la manière dont ces utilisations potentiellement en rétro-action.

Ceci me conduit à étudier d'une part les effets de l'irruption voire du surgissement du numérique dans notre quotidien et d'autre part j'étudie les paradigmes de bases liées à la matière numérique et notamment le phénomène d'auto-animation des objets non-vivants, la multiplication des écrans, le JEu vidéo et ses mécaniques sous-jacentes, ainsi que l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux. Au-delà de l'analyse des nouvelles pratiques du numériques et des modes de rapports à la "matière numérique" et son utilisation singulière, mon intérêt concerne également le rapport entre la nature et la technologie et notamment les effets de mutations contemporaines lié à la numérisation et la dématérialisation du lien. Ce point comprend également l'analyse des formes contemporaines de la psychologie et de la psychopathologie au sens des mutations paradigmatiques à l’œuvre et de la manière dont la souffrance psychique s'exprime à travers ces nouveaux canaux d'expression d'une part, mais aussi à l'analyse des nouvelles psychopathologies liées à l'émergence de ces objets d'autre part.

Ces recherches sont toujours resituées dans le cadre singulier de la problématique des sujets qui utilisent ces objets.



- Pratiques cliniques -

+ HAD (+ 3ans).

+ Accompagnement d'étudiants à travers un photolangage.

+ Psychologue à domicile

+ 5 Terrains de recherche clinique en institution à partir de cadre-dispositifs à médiations numeriques auprès de jeunes enfants, d'adolescents et d'adultes.



- Activité de formation -

+ IREMA

+ Université Lumière Lyon II - FPP/CFP

+ CREFE

+ CFAF

+ INFIPP



- Intervenant -

Co-animation d'interventions, de conférences, d'ateliers-débats, de modules de formation pour professionnels du secteur socio-éducatif et médicale.

+ Ecole des parents et des éducateurs de l'île de France

+ FCPE

+ OMNSH



- Activité de recherche -



Activité de recherche est à l'heure actuelle basée sur quatre années d'expériences en institutions.

- Doctorant en psychopathologie et Psychologie clinique sur le thème des médiations numériques, Co-animation de groupes Jeu vidéo au sein de plusieurs structures de soin et auprès de population différentes.



- Activité clinique -



Ma pratique clinique s'oriente vers les nouveaux cadre-dispositifs à même de pouvoir accueillir la souffrance psychique du vingt et unième siècle.



+ Interventions à domicile :

http://psychologueadomicile.wordpress.com/



+ Psychologue en ligne :

http://guillaumegilletpsyenligne.wordpress.com/



+ Pratique en cabinet libéral : individuel ou de groupes de paroles notamment pour des adultes et des adolescents autour de la question du Jeu vidéo.



- Activité d'enseignement -



+ Enseignant vacataire : cours magistraux et de travaux dirigés de Psychologie.

IFSI IRFSS Croix rouge Française / IFSI Rockefeller



+ Chargé de travaux dirigé de psychologie clinique à l'Université Lumière Lyon II.



+ Intervenant à la faculté de médecine de Lyon.



Mes compétences :

Environnement

Jeu vidéo

Médiation

Médiation Numérique

Oenologie

Politique

Psychanalyse

Soins palliatifs

Video

Psychothérapie

Psychologie

Informatique

Gérontologie

Développement personnel

Animation de groupes