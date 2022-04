Guillaume GIRARDIN

Mes compétences :

Utilisations d'appareils de mesures

Épidémiologie

Techniques de protection et prévention de pollutio

Gestion des déchets

Utilisation Pack Office

Microbiologie

Caractéristiques des équipements de protection

Risque radiologique et radioprotection

Ergonomie

Chimie

Toxicologie

Vibrations acoustiques et Facteurs d'ambiances

Méthode d'analyse de risques

Sécurité incendie

Réglementation du transport de matières et produit

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Réglementation ICPE

Réglementation H.S.E