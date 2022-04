Guillaume GIRARDIN

Docteur en biologie et ingénieur agronome, passionné par la microbiologie, je me suis spécialisé dans différents domaines allant de la protection des cultures à l’identification des pathogènes humains. Ma thèse à la frontière de l’agronomie et de l’épidémiologie avait pour objectif une première contribution à l’étude des risques liés aux bioaérosols viraux en lien avec la réutilisation des eaux usées pour l’irrigation agricole.

Durant mon cursus, j’ai acquis des connaissances solides tant théoriques que pratiques dans le fonctionnement, la culture, l’identification des microorganismes et les traitements (techniques culturales, immunologiques et de biologie moléculaire). J’ai acquis un ensemble de savoirs et compétences nécessaires à la fonction d’ingénieur en agronomie (techniques culturales, cycles végétatifs, produits phytosanitaires, etc..) en gestion de projet et management.



Mes 3 ans d’expérience de doctorant m’ont permis d’étendre mes connaissances et mes compétences dans d’autres domaines scientifiques en lien avec l’aérosolisation et le traitement des eaux et également dans la conception de dispositifs expérimentaux. J’ai animé et encadré une équipe pluridisciplinaire, participé à la formation de stagiaires et d’étudiants, pris les initiatives nécessaires à l’avancement de l’étude tout en restant mobile pour prendre des avis de spécialistes nationaux et internationaux et j’ai répondu aux attentes en communication.





Mes compétences :

Logiciel R

LaTeX

MATLAB

Pack office

Virologie

Culture cellulaire

Biologie moléculaire

Bactériologie

R&D

CAO

RT-qPCR

Identification bactérienne

Biologie végétale

Phytopathologie

Agronomie

Gestion de projet