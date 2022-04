Karine GASQUEZ

De formation supérieure en Ressources Humaines, j'ai aujourd'hui une expérience variée dans la fonction.

J'ai eu l'occasion d'intervenir sur divers sujets/projets RH, notamment : l'administration du personnel, la formation, les relations individuelles et collectives, le recrutement, la GPEC, l'entretien annuel professionnel... Je souhaite étendre et diversifier mes compétences et mes connaissances dans ce domaine.



Mes compétences :

Administration

Formation

Gestion des compétences

Paie

Recrutement

Ressources humaines