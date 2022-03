Guillaume GIROU

Fort de cinq ans d’expérience dans le développement, j'ai un parcours atypique grâce à une double compétence sur deux technologies majeures et concurrentes : .Net et Java.

Je m'intéresse également aux nouvelles technologies telles que le cloud et le NoSQL, mais aussi aux technologies naissantes tel que le nouveau langage Dart. Mon investissement pour celui-ci va de la rédaction de posts réguliers, en passant par l'animation de la communauté française, jusqu'à des présentations publiques.



Mes compétences :

Hibernate

Maven

GWT

ASP.NET

JEE

JAVA

Sencha GXT

Spring

C#

Scrum

XP

Oracle

Dart

Scala