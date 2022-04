Guillaume GIROU

• Pilotage de projet de développement en ingénierie de 20 M€ annuels

• Management d’équipe de cadres

• Coordination d’interlocuteurs dans un environnement multiculturel (France, Allemagne, Espagne)

• Maitrise de la planification, de la performance, des coûts et de la qualité des projets

• Suivi des projets de leur conception à leur industrialisation et leur mise en service chez l’utilisateur

• Gestion des risques et opportunités

• Développement de la culture Client

• Mise en place des principes du LEAN

• Adaptabilité, leadership, écoute, grande volonté, passionné de sports





Mes compétences :

Adaptabilité

Ecoute

Leadership

Motivation

travail en équipe