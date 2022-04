Guillaume GIUSTI

Diplomé en 2008 d'un Brevet de technicien supérieur (BTS) en Biochimie , j'ai réalisé, dans le cadre de mes études,diverses expériences dans l'univers de la parfumerie notamment au sein de Robertet.



A la sortie de mes études, j'ai (re)integré Roberet pour un poste au sein du contrôle qualité pour faire les analyses de bases (physico-chimiques) sur les produits de la société. Après deux ans, j'ai évolué au sein du service en tant que technicien chromatographiste.



Depuis 5 ans mon expérience en tant que technicien chromatographiste gaz, m'ont permis d'acquérir un savoir-faire affirmé dans ce domaine.

J'ai aussi, ces dernières années, acquis des bases pour les analyses de spectrometrie de masse et de chromatographie liquide.



L'implication et la réussite que j'ai fournie sur les différents objectifs qui m’étaient imposés m’ont aussi aidé à me diversifier dans mon domaine (assurance qualité, pharmacopée européenne, qualification d'appareil, informatique,...)



Toutes ces années a étudié les produits naturels, de synthèses et les parfums, les différentes formations ASFO que j'ai suivi, et ma curiosité m'ont permis d'avoir une connaissance avancé sur les produits, tant sur la composition chimique, que sur les qualités organoleptiques.