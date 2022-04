Guillaume GLUCK

CONTRÔLE D'ACCÈS - GESTION DES TEMPS - SYSTÈME DE SÛRETÉ ÉLECTRONIQUE



PRIMION TECHNOLOGY AG dont le siège est basé en Allemagne est un fabricant de systèmes innovants de contrôle d'accès et de gestion des temps.



Du développement à la production, en passant par l'accompagnement dans la gestion de projets, l'installation et la mise en service, PRIMION propose un panel de prestations pour une solution de sécurité clef en main.



PRIMION France s'est spécialisée dans les domaines de la Logistique et du Transport, de la Banque et de l'Industrie.

De nombreuses entreprises de ces secteurs ont opté pour une nouvelle conception de la rentabilité par la mise en place des concepts développés par PRIMION.



