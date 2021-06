Romuald PAGNIEZ

De formation ingénieur en Ingénierie daffaires, ainsi que technicien supérieur en Mécanique et Automatisme Industriel, je dispose d'une expérience confirmée dans le management de collaborateurs et de production, et jai eu loccasion au cours de ma carrière, dassurer plusieurs fois la charge de directeur technique en cumulant la charge de responsable de production.



Au cours de mes missions, jai gérer l'ensemble des fonctions de fabrication, maintenance, qualité. Jai également organisé les moyens du site en ressources humaines et techniques afin de garantir la fabrication des produits et de répondre aux demandes commerciales.



Assurant laccueil sur le site et la prise en charge des principaux clients et fournisseurs de l'entreprise, et aussi la prise en charge des activités de sous-traitance industrielle, en lien avec les services achats et commerciaux.



Jai également assurer la responsabilité de management des collaborateurs rattachés à mes services dans le cadre dentretiens annuels, gestion du plan de formation du service, gestion des compétences, recrutement.

Jai pris en charge la gestion opérationnelle et contractuelle de projets industriels d'envergure significative en machines spéciales à fortes technicités dans des environnements techniques exigeants.



Cela dans un contexte international en toute autonomie avec un goût prononcé pour l'innovation. Je dispose de solide acquis en électrotechnique et automatisme, en mécanique générale, en hydraulique mobile et statique, en pneumatique et en conception sur logiciel 2D et 3D acquise en bureau détude.



Mon expérience du terrain national ou international, ma rigueur et mon organisation reconnus, mon orientation client et mon goût du travail en équipe me permet de mimmerger rapidement dans vos process et facilite mon intégration au seins de vos équipes.



30 ans d'expérience en machines spéciales, neuves et rétrofits dans divers secteurs dindustrie.

Chef de projet de projets, conception, fabrication et installation sur différents sites internationaux.



Plus de 25 ans d'expérience dans le secteur stimulant et dynamique de la production dénergie renouvelable.



Compétences :

Direction de service, Gestion de projet, Management de collaborateurs, Expérience internationale, leadership, esprit d'équipe, initiative, objectif.

Bonne connaissance linguistique en anglais et français courantnergie renouvelable.