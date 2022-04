Guillaume GLÜCKLICH

Titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et diplômé d’un DESS de fiscalité, mon expérience des diverses problématiques fiscales tant corporate que clients me permet d'asseoir de solides compétences dans un domaine en perpétuelle mutation.

Au travers des différents dossiers qui m’ont été confiés, j’ai acquis les réflexes pratiques nécessaires à l’égard de l’environnement juridico-fiscal régissant la vie de l’entreprise avec un souci constant de qualité et du respect des délais.



Outre la sollicitation de mon esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse, j’ai développer mon aisance relationnelle, mon goût pour le travail d’équipe et mon sens des responsabilités, favorisant mon intégration au sein de ma Direction ainsi que ma contribution à son bon fonctionnement.



Dynamique, rigoureux et doté d’une réelle capacité d’adaptation, j'entends réaliser une collaboration efficace et contribuer positivement à la stratégie de développement et d’optimisation de la société pour laquelle je suis employé.



Convaincu qu'un esprit sain dans un corps sain sont indissociables pour être opérationnel et compétitif, j'agrémente ma vie professionnelle de sorties culturelles et de la pratique régulière du dépassement de soi via le sport collectif et individuel.



Mes compétences :

Commercial

Comptabilité

Droit

Droit commercial

Droit des sociétés

fiscaliste

juriste

Fiscalité