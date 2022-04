Guillaume GORAIEB

• Passionné d’informatique, de réseau, de Télécoms, je maîtrise de nombreuses connaissances et outils. Installation et configuration de serveurs (LAN, Windows Server, Server NAS, FTP), excellente connaissance du hardware (assemblage de PC, recherche de pannes PC/MAC), environnement Windows, MAC et Linux, utilisation et déploiement de différents logiciels (Pack Office, Lotus Note, EBP, Apisoft), gestion de base de données et création de requêtes type SQL, tous dépannages informatiques aux particuliers et professionnels.



Sur le plan Telecom, mise en place de liaisons xDSL, Fibre Optique, Réseaux MPLS, IPSec, et réalisation d’architectures réseaux appuyant des services VOIP/TOIP (Centrex, VGA, SIP, PABX). Audit des réseaux clients à des fins d’optimisations exécutives et de réduction des couts.





• L’esprit de service et le sens de l’écoute sont des valeurs fondamentales de mon profil, ayant toujours mis mes connaissances informatiques et réseaux au service des clients, en B2B comme en B2C.



• Esprit commercial puissant, autonomie et gestion personnelle pointue des objectifs à réaliser.



• D’un excellent contact, j’ai également une fibre innée du management et un solide esprit d’équipe.





Mes compétences :

Rédaction technique

Management opérationnel

Administration réseaux

Support technique

SDSL

ADSL

Microsoft Office

Traduction anglais français

Assembleur

Windows Server

Navigation software