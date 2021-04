Guillaume GOUFFRANT

En tant que chargé de missions énergie/ thermicien, au sein de SOLIHA Landes, Solidaires pour l'Habitat, j'assure la mise en place, coordination et suivi du Service d'Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) et Action Prévention Energie (APE) sur le territoire des Landes. Il s'agit de missions d'intérêt général.



Les missions assurées par SARE sont le conseil, l'information et la sensibilisation sur la maîtrise de l'énergie et de l'eau et sur les énergies renouvelables en direction du grand public, des collectivités locales, du secteur associatif et des petites entreprises. Responsable du service

SARE au sein de Soliha, je veille à l'atteinte qualitative et quantitative des objectifs fixés en assurant la coordination de trois collaborateurs.

Par l'animation du dispositif SARE, j'assure également l'accompagnement technique, juridique et financier des projets de rénovation énergétique du territoire d'augmenter le rythme de rénovations lourdes sur le territoire. La mobilisation des acteurs locaux est également essentielle.

Janime également le dispositif Action Prévention Energie, piloté par le Conseil Départemental des Landes, qui lutte contre la précarité énergétique et apporte des réponses adaptées à des situations énergétiques, sociales et économiques complexes.



Missions principales SARE - EIE :

- Animer de léquipe de quatre thermiciens,

- Assurer l'accueil, l'information et le conseil du grand public,

- Visites techniques des logements et accompagnement pré-travaux,

- Suivre lévolution des consommations de fluides de particuliers,

- Animer du réseau d'artisans locaux (formations, informations, salons...),

- Assurer linformation et la sensibilisation du grand public lors dévènements,

- Participer à lanimation des journées techniques, conférences,

- Rédiger des fiches techniques,

- Etablir une médiation avec les bailleurs de logements énergivores,

- Communiquer auprès de l'ensemble des acteurs (particuliers, communes, CdC, professionnels du bâtiment...).



Missions précarité énergétique

- Animer le dispositif auprès des financeurs,

- Présenter et promouvoir le dispositif auprès des travailleurs sociaux,

- Réaliser des visites techniques chez les ménages en situation de précarité énergétique,

- Assurer le suivi des préconisations techniques suite aux visites à domicile,

- Suivi de l'évolution du projet avec services de l'Etat et le bailleur.





Missions complémentaires

- Visites techniques dans le cadre du programme Habiter Mieux de lAnah,

- Visites techniques dans le cadre du DEPAR de La Poste,

- Représenter lassociation auprès des financeurs et acteurs locaux.





Ainsi, les missions de conseils et d'aides auprès des particuliers constituent une part importante de ma mission. La gestion de projet de territoire et l'expertise lors des visites constituent l'autre partie de ma mission. Œuvrer pour le bien commun dans une mission de service est une valeur à laquelle je suis attaché. Les projets de territoire dans le domaine de l'environnement, de lécoconstruction sont également très motivants et particulièrement intéressants.



Titulaire d'un Master 2 professionnel en Environnement et Aménagement du territoire, puis d'un Master 2 professionnel Sciences de l'Environnement spécialité Eco contruction, j'ai pu tout au long de ma formation découvrir et me spécialiser dans différents domaines et techniques comme les SIG, l'environnement, l'aménagement du territoire ou la géographie. De plus, faisant mes études à Bordeaux, au Québec, en Bretagne puis à Paris, mon cursus m'a permis de découvrir différentes visions de ces disciplines et de me perfectionner.



Mes compétences:

Gestion de projets, d'études, de données SIG, Cartographie,

Thermique du bâtiment

Coordination partenariale

Diagnostic territorial

Spécialités: Thermique du bâtiment, éco-matériaux, gestion de la construction...