Guillaume GRANDIN

Après diffèrentes expériences Marketing, commerciales, vite-vinicoles dans le monde du vin, je développe une offre oenotouristique globale sur Beaune. Education, commerce, evenementiels, concerts à thèmes... le Vin dans tous ses états !



Je reviens de Seoul ou j'ai notamment été formateur pour les sommeliers et importateurs coréens sur la géographie viticole, la viticulture et l'oenologie,... mais surtout la culture du vin.



Je m'implique toujours egalement dans divers projets relatifs au monde du vin, principalement vers l'Asie.



Bourguignon d'origine, passionné par le Pinot noir, j'aime également les voyages, la photo, le jazz et la musique en general...



Mes compétences :

Art

Asie

Chine

Communication

Communication - Marketing

Export

Expositions

Marketing

Musique

Oenologie

Photo

Vin

Viticulture

Voyage

WSET