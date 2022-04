Guillaume GRANDIN

Administrateur territorial dans une capitale régionale, je pilote plusieurs politiques municipales tournées vers la population, à l'appui d'un système de management Qualité.

J'enseigne parallèlement le droit constitutionnel, les principes de la Relation avec le Public, les méthodes de gestion des dossiers communaux et le droit de l'aide et de l'action sociales au sein de l'Université de Rouen.

Je suis auteur pour les éditions professionnelles Weka (état-civil, et droit funéraire)



Mes compétences :

Droit public

Collectivités Territoriales

Accueil

Qualité