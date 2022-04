Guillaume GRASON

Sortie d'école d'ingenieur (EPITA) en 2002, j'ai pu mettre en pratique plusieurs facettes de mon apprentissage au fil de mes expériences: Expertise web, veille technologique, partage des connaissances, force de proposition et recherche de solutions pratiques et ergonomiques, bon sens et débrouille pour résoudre les problèmes.

Je possède aussi quelques connaissances annexes acquises lors de ma formation et développées par la suite: gestion de réseau, administration de serveurs (Linux, LDAP, Active Directory), gestion de projets et de clientèle.



J'ai pu travailler aussi bien de manière autonome qu'en équipe, en tant que responsable ou participant aux divers projets menés à bien.



Sur un plan personnel, je suis marié et père d'un petit garçon.



Mes compétences :

Gestion de projet internet

Développement web

Force de proposition et d'anticipation

Gestion réseau

Ajax

Internet

MySQL

HTML

CSS

JQuery

PHP