Guillaume GRELARDON

Pendant ses études d’histoire, Guillaume Grélardon entame une prépa au concours d’entrée de la Femis, puis il se dirige vers une Licence et une Maîtrise d’analyse filmique, puis une Licence d’écriture de scénario à l’Université de Lille 3. Durant ses années d’université, il multiplie les expériences en lien avec l’image.



En 1997, il réalise son premier film pellicule "Errances",de 7 min, qu’il tourne à Evreux. Il suit aussi plusieurs ateliers d’écriture, de réalisation et de direction d’acteurs.



En 1999, il crée Ciné Dié ACV, une structure associative qu’il dirige jusqu’en 2006. Grâce à elle, il met en place une centaine de projets de pratique artistique et d’éducation aux images ainsi que des documentaires de commande.



Il écrit, produit et réalise en 2003, son 2ème film, de 21 min, "L’homme aux pieds enflés", avec le soutien du CRRAV, Défi-Jeunes, l’Université d’Artois, la mission Locale d’Arras, la Ville d’Arras.



En 2007, il écrit et réalise son 3ème film de 17 min,"En Face…".



De 2007 à 2009, il travaille sur un projet de trois fictions de 26 minutes, autour de l’engagement des jeunes pour le ministère de la jeunesse, l’ACSE et le conseil régional du Nord-Pas-de-calais.



Il réalise plusieurs documentaires de commande, notamment : Un webdoc, "à l’oeuvre et à l’ouvrage", Un doc de 52 min, "Le temps en Chantier", etc...



Dans le même temps, il écrit plusieurs courts métrages et longs métrages, tout en travaillant sur d’autres projets de documentaires et de webdoc. Depuis mai 2012, il est secrétaire de la SAFIR Nord.



Il a tourné son dernier court métrage au mois de Juillet 2013 "Les fleurs Bleues" produit par Offshore, aidé par le CNC (l’aide aux programmes ainsi que l’aide aux nouvelles technologies), Pictanovo et le Conseil Régional Nord- Pas de Calais, le Conseil régional de la Lorraine et le conseil général des Vosges, la Procirep-Angoa et le Fresnoy. http://www.offshore.fr/portfolio/les-fleurs-bleues/



Aujourd’hui, il a participé à plus de 250 actions liées à l’image et en a aminé plus d'une centaine.



Bande Démo fiction :



https://vimeo.com/m/31134932



Vous pouvez aussi retrouver l'un de mes Documentaires ici :



http://horscadre.eu/images/stories/videos/PJ/temps-en-chantier/temps_en_chantier.webm



Mes compétences :

Auteur

Réalisateur

Scénariste

Post-production

Final cut studio

Montage

Cadreur

Intervenant artistique

Fiction

Documentaire

Pub

Film d'entreprise

Développement de projet culturel

Film institutionnel

Éducation à l'image

Milo / Motion Control