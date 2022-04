Guillaume GROS

Après 20 ans passés dans la maintenance industrielle à différents niveaux dans la hiérarchie, j'ai décidé de passer les prochaines années dans l'informatique, mon vrai domaine de prédilection.

Mon objectif est de démocratiser l'utilisation de l'informatique en la rendant accessible à tous par le biais de prestations sur mesure, que ce soit dans :

- le développement d'applications pour le web, le bureau ou le mobile

- la réalisation d'animations 3D

- la formation Excel et Access (certification MOS Master en cours), en programmation pour le web et en infographie 2D/3D.



Mes compétences :

Javascript

HTML

MySQL

PHP

jQuery

XML

CSS

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Microsoft Office

Steinberg Cubase

Adobe After Effects

Maxon Cinema 4D

Adobe Creative Suite

Adobe Flash

Adobe Premiere

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

E-on Software Vue

Adobe Illustrator

VST

Trapcode

Agisoft Photoscan

Photogrammétrie

HTML 5

CSS 3

Bootstrap

Gestion de projet

Symfony

Ajax