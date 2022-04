Sylvain PARNET

Travaillant depuis plusieurs années sur des sites industriels exigeant, j'ai su prouver que la prévention des risques en milieu industriel ne s'improvisait pas. Mes qualités relationnelles et mon sens de l'analyse font que je suis reconnu en interne comme en externe.

Homme de terrain, j’ai régulièrement l’occasion d’endosser le statut de formateur aussi bien en milieu professionnel que chez les Sapeur-Pompiers.

En effet, cette passion que j'exerce depuis de nombreuses années est un excellent complément à mon métier et me permets notamment d’animer des formations et d'encadrer des équipes de part ma fonction de chef d'agrès tout engin.



Mes compétences :

Formation

Analyse d'accident/incident

Prévention terrain

Système de Management SSE

MASE

ISO 14001

Management d'équipe

Analyse de Risque

Secourisme

Sécurité incendie

Sociabilité

Conformité Machine

OHSAS 18001