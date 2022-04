Guillaume GROS

Enthousiaste et captivé depuis toujours par les sciences et l'industrie, je suis ingénieur de formation en génie chimique/ génie des procédés.



Dynamique, rigoureux et responsable, j'ai l'experience et le goût pour la management opérationnel et la gestion économique d'un site industriel, en particulier dans les secteurs de l'environnement, la chimie et l'energie.



Mes compétences :

Chimie

Déchets

Environnement

Maintenance

Production

Recyclage

Travaux neufs

Management

ISO 14001 Standard

ISO 900X Standard

Qualité

Gestion de projet

ISO 18001 Standard

Audit