Guillaume GUÉLAIN

Je commence ma carrière en tant que chef de projet Technique à la Poste (4 ans) où

je réalise un outil de simulation de transport du courrier sur le plan national (projet Marco Polo) et plusieurs études sur l'évolution du réseau de transport du courier.



Je découvre le transport de voyageurs chez Nocrates (2,5 ans), qui développe un outil d'aide à la décision pour la construction des plans de transport quotidien. Dans ce cadre, je prends en charge les développements du moteur d'optimisation de tournées de véhicules.



Chez EURODECISION (2,5 ans), en tant qu'ingénieur en optimisation, je réalise plusieurs missions ayant pour point commun l'optimisation dans les transports. J'approfondis les sujets de graphicage et d'habillage , réalise un outil de tournées de véhicule pour la maintenance d'équipement et effectue une mission dans le contexte du transport aérien chez Air France.



En Juin 2013, je décide de me mettre à mon compte. L'aventure (re-)commence chez Nocrates où j'effectue une maintenance évolutive de l'outil d'optimisation de tournées de véhicules. De plus, nous développons un outil permettant de vérifier l'ensemble des contraintes sociales que doivent respecter les conducteurs d'une exploitation de transport de voyageurs.



