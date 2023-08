Veronique GUELAIN

Compétences

Management /animation d'équipe / communication

Conduite et accompagnements des changements

Organisation et gestion de projets / Amélioration Continue / Digital

Développement commercial / Suivi de clientèle

Contrôle de gestion / comptabilité analytique /

Achats / Immobilier / Services Généraux / Environnement de travail / Centre de numérisation



Aptitudes et Capacités

Capacité danalyse et de synthèse

Aptitude à fédérer et à créer de la cohésion

Capacité à argumenter et à convaincre

Facilité dadaptation

Sens du résultat

Curiosité