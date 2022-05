Romain LACLAVERIE

Expert dans la définition et la mise en place de programmes internationaux d’excellence opérationnelle.



Certifié Lean Six-Sigma Black Belt, j’ai eu l’occasion de mener de nombreux projets d’optimisation et de simplification, tant sur des problématiques industrielles (Lead-time, Kanban, SMED, …) que transactionnelles (centres de services partagés, satisfaction client, efficiences des SI, mise en place de workflow électroniques, …).



Mes 12 années de conseil en management m’ont apporté l’expertise nécessaire pour mettre au point et déployer des approches participatives Lean simples et efficaces, mettant l’employé au cœur de la transformation.



En 2012, j’ai rejoins le laboratoire pharmaceutique Ipsen pour mettre en place l’excellence opérationnelle au sein des principales directions du groupe (siège et filiales) et diffuser une culture « projet ».