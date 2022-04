Guillaume GUIST'HAU

Voyageur - conférencier indépendant (PHOTOGLOBE), je réalise et présente depuis 1995 des récits de voyages sensoriels (images, sons et odeurs) traitant d'expéditions et de voyages vécus en solitaire ou accompagné.

http://g.guisthau.free.fr/photoglobe/



Raison sociale : PHOTOGLOBE

Date de création de l’entreprise : 1995

Nature des prestations proposées



1 – Conférences sensorielles de type autobiographique :

• Expéditions et voyages réalisés en solitaire ou accompagné sans moyen de communication.

• Récits de voyages sensoriels présentés en direct à travers une projection construite autour des sens visuels, auditifs et olfactifs (11 sujets disponibles, dont 5 de type « expé »).

• Type de clientèle : Bibliothèques, Médiathèques, Centres Culturels, Universités du Temps Libre, EHPAD, Maisons et Résidences de Retraite, Centres sociaux, Centres de Loisirs...

• Tous public (30 à 400 personnes par conférence).

• Une centaine de conférences programmées chaque année.



Reportages réalisés : Cambodge ; Pyrénées ; Islande ; Roumanie ; Turquie ; Egypte ; Nord Québec ; Amérique du Sud (Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie, Pérou, Equateur, Colombie, Venezuela) ; Alaska ; Patagonie.



2 – Expositions photographiques présentant les reportages réalisés depuis 1995.



3 – Reportages de commande (évènementiels ; reportages d’entreprises).



4 – Vente de sujets photographiques

Le Figaro magazine ; CKM Magazine ; Canoë kayak Magazine ; Passe–Frontières Magazine...



5 – Activité d’inventeur depuis 2010 (matériel de randonnée - activités outdoor)

Mise au point d’un « sac à dos roulant Tout Terrain » TREKKADY qui permet de passer du mode porté au mode tracté (http://www.youtube.com/watch?v=AsDZHJIRZEE ).



FORMATION



Université Paris I Licence (Cinéma et Audiovisuel) Niveau 1994

Université Paris XIII DEUG (Culture et Communication) Mention 1993

Lycée Marceau - Chartres Baccalauréat Série B (Economique et Social) 1991



Mes compétences :

Sculpture

Photographie

Création