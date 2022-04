Guillaume HARAN

Management des systèmes, système de management, Processus, Qualité, Systémique, Accréditation, Certification, Métrologie, GMAO, Revendeur de progiciels de SMQ, calcul d'incertitudes de mesures



Membre du CFM 2015, administrateur CFM 2015



MANAGEMENT DE LA QUALITE

Fourniture et intégration en entreprise de bases de données SPLIT aptes ISO 17025-ready (laboratoires accrédités), 17020-ready (métrologie légale, inspection), ISO 17021-ready (certificateurs d'entreprises), 17065-ready (certificateurs de produits), 9001-ready... en français et/ou en anglais fonctionnant en multisites.

- Mise en œuvre de systèmes de management de la (l'assurance) qualité pour les reconnaissances par tierce partie (accréditation COFRAC, certification ISO, notification, agréments administratifs...)

- Formation sur le progiciel SPLIT (GMAO, TPM, métrologie, SMQ éditée par Implex)

- Simplification et optimisation de SMQ "papier" avec/vers ERP et bases de données dédiées

- Déploiement de la métrologie en entreprise (mesures, validation de méthodes, Uc)

- Audit qualité et diagnostic d’organisation

- Auditeur/évaluateur qualiticien du COFRAC, TUNAC (ISO 17025)

- Auditeur ISO 9001v2008 LNE (métrologie légale)

- Développement de la métrologie matérielle et immatérielle en entreprises et en laboratoires

- Formation aux techniques d’audit pour auditeurs et audités



MANAGEMENT DES PROJETS

Auteur d'ouvrage sur la gestion de projets :

1. Méthode PERT (Ordonnancement et Gestion de Projets par la méthode du chemin critique), 1995, Eyrolles éditeur.

2. (en préparation) Analyse de projets (Méthode des arborescences - WBS, RBS, PBS...).

Formation sur le progiciel Project (édité par Microsoft)

Membre de l'Association Française des Ingénieurs et Techniciens d'Etude et de Planification (AFITEP).



CONSEIL en ORGANISATION

- Conduite du changement

- Formation aux techniques de relations interpersonnelles

- Systèmes d’information (CRM, ERP)

- Reengineering (réingéniérie) de processus et réorganisation d’entreprise

- Développement du capital immatériel.



Mes compétences :

Management des projets

Métrologie

Conformité

Systèmes de management

Conseil