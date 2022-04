Guillaume HATON

Bonjour, je me présente Haton guillaume j'ai un titre professionnel de technicien supérieur en support informatique ainsi que les 2 premiers modules Cisco encore valide. J’ai 34 ans.

Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pour m’accueillir en contrat de professionnalisation dans le cadre de ma formation au Cesi le Mans comme Responsable administrateur de réseaux d'entreprise que l'on nomme RARE. J’espère que mon profil vous intéresse n’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement et questions.





Mes compétences :

Windows server

Firewall

Virtualisation

Sécurité informatique

linux server

Windows xp

Windows 7