Formatrice en insertion professionnelle



Mes compétences :

Informatique

Actions collectives

Accueil physique et téléphonique

Identification et analyse des besoins

Accompagner les personnes dans leurs projets

Apprentissage rapide

Adaptation facile

Déterminé et motivé

Ecoute autrui avec patience

Photoshop

Définir un parcours d'insertion professionnel

Création de supports pédagogiques

Accompagnement

Créativité