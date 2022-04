Laurence MAY

Issu d'une formation scientifique, j'ai évolué vers le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle. Investie dans mon travail, j'ai ainsi développé des compétences dans ces secteurs (bilan de compétences salariés, prestation pôle emploi, méthodologie de projet., marché de l'emploi, réponse à appel d'offre...) et dans la conception des formations. Ma formation de responsable de formation et développement des compétences a renforcé mes connaissances dans la législation, la gestion, l'évaluation et l'animation de la formation.



Mes fonctions m'ont amené à acquérir également des compétences en Ressources Humaines que j'ai souhaité étendre par la formation de gestionnaire de paie . Cette dernière m'a permis de mieux approfondir la législation du travail.



Mes compétences :

Méthodologie de projets

Formation professionnelle

Accompagnement individuel

Bilan de compétences

Techniques pédagogiques

Conseil

Capacité d'adaptation

Relationnel

Formation