Guillaume HAYENNE

Compétences :



Amelioration continue (Lean Manufactuting & Management) :

- 5S, Kaizen, Poka Yoké, VSM, Managemebt Visuel, AMDEC



Electronique

Electricité industrielle

Automatisme : Grafcet, automates Schneider

Micro-informatique : C, assembleur

Automatique : asservissement de systèmes continus et échantillonnés

Robotique

Conception CAO : Solidworks, Blender, 3DSMAX





Technologies web : HTML - CSS - PHP - Javascript

Langages : C - Visual Basic - Java

Bases de données: Access - MySQL

Bureautique : Pack office



Anglais courant (TOEIC validé à 785 points)

Espagnol : notions de base



Lean Manufacturing

VBA

Amelioration continue

Management visuel

Indicateurs de performance (KPI's)