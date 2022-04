Guillaume HENNER

Intéressé par un poste de responsable de contrôle de gestion.



Profil international et généraliste avec une solide expérience Contrôle de Gestion, Reporting et Cash Management de plus de 12 ans acquise au sein de grands groupes multinationaux dans l’Industrie, la Distribution et les Transports, orienté résultat et business avec un véritable esprit d’équipe.

Capacité d’adaptation et de résilience dans des environnements sous pression pour délivrer avec succès les synthèses et analyses nécessaires à la prise de décision par les opérationnels.



Points forts :

Business analysis, KPI's analysis, Cost Reduction, Cash Control, Budget / Forecast, Profitability Improvement, Project Management



Mes compétences :

Gestion

Finance

Contrôle de gestion

Budget et Controlling

Bridge

Reporting

Forecast

Business Analysis