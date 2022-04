Main skills: Basel 3 expertise; credit risk and financial risk management; asset and liability management (ALM); project management; monitoring of regulatory evolutions; contact of internal and external (ACPR & ECB) auditors; supervision of employees.



Mes compétences :

Gestion de projet

Bâle 2

Management

Réglementation bancaire

Risque de crédit

Communication

Maîtrise d'ouvrage

Analyse quantitative

Risques financiers