Guillaume HENRY

Architecte DPLG, j'ai acquis une solide expérience professionnelle durant 8 ans au sein d'une agence d'architecture spécialisée dans le secteur de la santé. J'ai donc été amené à travailler essentiellement sur des projets de type hospitalier : EHPAD, hôpitaux, cliniques, laboratoires...



Aujourd'hui, mon activité s'est élargie à travers des projets de différents secteurs :

- extension aéroportuaire

- logements individuels et collectifs

- bureaux et entrepôts

- établissement médico-social pour enfants.



Par ailleurs, je maîtrise parfaitement l’outil informatique, notamment les logiciels Autocad, Sketchup, Photoshop et plus récemment Archicad et Artlantis.



Mes compétences :

Autocad

Sketchup

V-Ray

ADT

Pack office

Photoshop

Archicad

Artlantis