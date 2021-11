Je m'intéresse à l'influence de l'environnement sur la santé des enfants, à cause des grandes sensibilités de leur corps en construction.



Les compétences de mon métier d'expert en santé environnementale m'aident à répondre aux questions concrètes de parents : je partage en ligne mes analyses, ainsi que les bonnes pratiques que j'ai retenues pour entourer mes enfants d'un environnement favorisant la santé, au quotidien, avec moins de pollutions et plus de nature !



Guillaume Karr

https://sante-enfants-environnement.com/