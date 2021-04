Guillaume LAPARRA

Après des études en design graphique à l'école des beaux arts de Pau et quelques années en tant que maquettiste, graphiste et webmaster freelance pour un éditeur, j'ai suivi une formation en développement web puis intégré une agence web.

J'y ai exercé en tant qu'intégrateur HTML / CSS sur différents CMS (interne, prestashop, drupal puis wordpress) et du développement PHP / MySQL / javascript.

Je travaille aujourd'hui principalement sur de l'intégration, du développement wordpress et prestashop au sein de l'agence bonbay.



Réalisations :



http://www.bonbay.fr

http://www.cavederauzan.com

http://www.gt-logistics.fr

http://www.gtlocation-recrutement.fr

http://www.agence-metropole.com



Compétences :



Wordpress

Prestashop

HTML / CSS

Responsive Design

PHP

MySQL

JQuery

Webdesign