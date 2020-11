Guillaume LOUIS

Mesdames, Messieurs,



Vivant à Paris 8, bienvenue sur mon Viadeo pour me contactez et m'envoyez des messages.

Mon objectif est de continuer dans l’éducation national en tant qu'avs ou d’être dans l'accueil

je vais attendre voir la suite

d'autre domaine me plaisent aussi :

à travailler pour des événementiels, model pour entreprise de mode, photographe de mode et photographe tous style, animation ou conseiller



Si dans votre commune ou établissements voir organismes, vous avez un atelier informatique à revivifier à nouveau ou etre auxiliaire de vie scolaire, avec l'aide un animateur, je suis prêt à venir travailler dans votre entreprise ou organismes voir établissements ou communes d'ile de France.

je cherche aussi un logements moins cher dans paris et aux alentours pour etre heureux dans ma vie

*je suis prêt à revivifier tous les ateliers multimédia non utiliser dans les villes ou dans vos sociétés voir associations et même les établissements pour le remettre en marche !! : n’hésitez pas à me joindre par mail : france_802002@yahoo.fr et au tel : 06 82 54 85 67



mais aussi je peux effectué ce travail :



hôte d'accueil pour votre société et la représentée dans des évènementiels pour défendre votre marque je suis prêt à y participer



être dans une médiathèque, coté animateur multimédia et animation jeunesse,n’hésitez pas à me contactez



aidez une associations aussi



être photographe je suis d'accord, étant déjà photographe amateur aussi



écrire dans des journaux et magazines je suis ok pour venir travailler dans vos journaux



à tous ceux qui souhaitent que je représente leurs entreprises et associations voir organismes public ou mairies dans des évènements expos ou salons je suis prêt à les représenter !! je suis prêt a y travailler



n’hésitez pas à m’écrire ou à me téléphoner, partant à travailler avec vous , si vous avez besoin d'un employé dans les annéees futur pour un futur collaborateur ou employés





durant ma carrière j'ai représenté, animé, accueillis, démarché, créer des projets et ateliers, effectué animateur, webmaster sans oublier magasinier et dans l'entretien des locaux collectifs et chambres !

j'ai également aimé représenté un service d'une mairie dans des évènementiels et salons ou fêtes ! toujours réussit avec beaucoup de succès

durant les jours de cet évènement mon atelier était remplis de publics grâce au démarchage effectué



Dans le travail, j'ai le sens du contact, le sens du conseil, le sens du relationnel, savoir gérer des animations, un bon accueil, du respect, toujours souriant, de la patience, une excellente présentation, motivé et passionné, une connaissance des produits et des outils .





être actif, être à l’affût des clients en langue français et anglais ! malgré mon niveau en anglais de base, j'avais réussi





être dynamique,actif, souriant, élégante élocution, travailleur, flexible dans les horaires, mobile totalement, être toujours à l'heure et toujours présent sont mes points fort .



vous pouvez m'appeler pour un entretien, je serai présent pour en discuter avec vous dans paris ou en ile de France .



n’hésitez pas à me joindre pour un poste, libre de suite

je suis joignable tous les jours au 06 82 54 85 67 chaque jours, en journee et soirée



Mes compétences :

dynamique

Inventeur

MES

Organisé