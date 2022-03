De la compréhension du besoin au déploiement, exigence et capacités relationnelles me permettent d'impliquer l'ensemble des parties prenantes et de garantir la continuité d'un projet dans le respect des objectifs identifiés. Qu'il soit au service de collaborateurs ou de clients, j'accorde une grande importance à l'esprit d'équipe et à l'écoute pour assurer son pilotage. La coordination des différents intervenants jusqu'à l'aboutissement opérationnel m'anime au quotidien.