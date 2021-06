Guillaume MUSSEAU

COMPETENCES



Conception de documents éditique

- HP EXSTREAM dialogue V7

- StreamServe V4

- SEFAS middle office v6



Gestion éditique

1/ Concevoir, spécifier et développer de nouveaux modèles:

Prendre en charge les phases d’estimation, de conception, de développement, de test et suivre l’intégration et la mise en production des livrables développés.



2/ Gérer la maintenance corrective et évolutive:

Prendre en charge les maintenances correctives et les tests correspondants. Estimer la charge des maintenances évolutives, les spécifier et les mettre en œuvre tout en respectant le planning.



3/ Gérer les demandes de mise en recette et production:

Contrôler les demandes et vérifier leurs cohérences. effectuer les demandes de mises en recette et préparer les demandes de mise en production



4/ Assurer le suivi de production de la chaine éditique:

Analyser les dysfonctionnements et participer à leur résolution. Communiquer régulièrement auprès de la MOA et échanger avec les équipes de production informatique.





AUTRE:

Aisance relationnelle et capacité d’adaptation



Mes compétences :

STREAMSERVE

DIALOGUE EXSTREAM

HP Exstream

BDOC

LiveCycle