Guillaume NORTON

Issu d'une formation technique j'ai toujours porté un intérêt pour plusieurs domaines comme le commerce, la gestion financière, le management, la technique.



Après un BTS électrotechnique, une Maitrise en Management commercial du Conservatoire National des Arts et Métiers et un Master2 et un MBA en Management du développement à l'Ecole Supérieur de Gestion (ESG)de paris,



je me suis orienté naturellement vers un poste de Responsable d'affaires plusieurs années avant de prendre la direction de AEROFROID Antilles.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Gestion d'affaires



Ingénierie:

Electrotechnique

Climatisation

ventilation