Guillaume PELGRIN

Dynamique et rigoureux, j'attache un profond intérêt à l'aboutissement des taches qui me sont conférées.

J'ai pour spécialité le travail en équipe, à travers la rétroactivité des exercices réussites.

Le suivi et la formation d'équipe est pour moi facteur déterminant d'un commerce accompli et fleurissant.

D'où l'intérêt porté aux relations humaines internes et externes pour ainsi faciliter et enrichir la fidélisation clientèle.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Gestion administrative

Management

Gestion de la relation client

Gestion de la formation

Merchandising