Guillaume WATRINET

Ma formation, initialement très théorique (IUT) m'a enseigné les fondements de l'électricité et de l'automatisme, alors que ma Licence Professionnelle m'a permis de mettre en application ces connaissances, tout en m'initiant à la maintenance industrielle (Gestion d'équipes, de stocks, et du temps avec diverses techniques d'organisation : SMED, TPM, 5S...)



J'ai pu appuyer ces connaissances avec une année d'expérience dans le monde industriel (stages, emplois saisonniers). J'ai de ce fait été initié à l'organisation d'entreprises de diverses envergures, avec leurs contraintes de temps et de sécurité.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Gestion de maintenance

Electricité

Hydraulique

Gestion des stocks

Automatisme