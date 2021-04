Guillaume ZEYSSOLFF

- Actuellement -

Responsable du service Avant-projets, au bureau d'études mécaniques de PRICE INDUCTION (Motoriste aéronautique)

Pilotage de projets d'ingénierie (sous-traitance) pour des acteurs majeurs du secteur aéronautique.



- Résumé -

Compétences techniques solides et plus de 10 années d'expérience dans le domaine aéronautique, et plus spécifiquement dans celui des turbomachines. Secteur très exigeant et à forts enjeux.

Gestion d'affaires, pilotage de projets et management d'équipes.



- Expériences professionnelles : Price Induction / Safran Power Units / Schlumberger



- Formation -

Ingénieur diplômé en Génie des Systèmes Mécaniques, spécialité 'Conception en Mécanique Intégrée', à l'Université de Technologie de Troyes (10)





Compétences Ingénieur

✓ CAO : SolidWorks, Catia V5, Pro-Engineer

✓ Simulation Numérique : Ansys, CosmosWorks

✓ Connaissances approfondies en domaine aéronautique & turbomachines

✓ Programmation (Excel, VBA) de modèles de calculs

✓ Réalisations de visuels graphiques (lien technique-commercial)

✓ Mise en plan, cotation fonctionnelle

✓ Choix de matériaux et traitements de surface

✓ Techniques de fabrication



Compétences Informatiques

✓ Bureautique : Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), MS Project, Veille technologique

✓ Graphique : Adobe Photoshop, Gimp, Photoview, KeyShot

✓ Programmation : Visual Basic (VBA)



Qualités professionnelles

✓ Esprit d'équipe & leadership

✓ Créativité & perfectionnisme

✓ Rapidité d'adaptation



Pratique : Permis B et véhicule



