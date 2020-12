Guillemette DEPRESLE (DEPRESLE)

Depuis 10 ans, Altinum Gestion (anciennement Cabinet Altinum) est le lien de confiance entre les investisseurs et leurs projets immobiliers clé en main, à travers ses deux principales activités.



Vous êtes un rénovateur professionnel qui commercialise des programmes de défiscalisation Malraux, Monument Historique, déficit foncier ou Denormandie ?

Nous assurons la validation juridique et fiscale de votre programme avec notre partenaire Satis Avocats et assurons la gestion des ASL et AFUL, avec fluidité et intégrité.



Vous êtes un particulier qui souhaite investir dans l'immobilier de manière sécurisée et rentable ?

Nous gérons la structuration et le suivi de Clubs d'investissement immobilier dans le cadre du programme INVESTIR ENSEMBLE. Vous investissez autrement, de façon collective et en toute transparence.



L'éthique et la rigueur professionnelle sont les exigences premières des actions d'Altinum Gestion au quotidien :

"En tant qu'investisseuse à titre personnel, j'ai été confrontée à un promoteur malhonnête qui a détourné des fonds sans achever le chantier ni livrer les appartements qui avaient été entièrement payés. J'ai repris la gestion du projet pour le compte des 30 autres investisseurs, avec l'aide d'un autre copropriétaire. Nous avons achevé les travaux et mis les logements en location en quelques mois.

Suite à cette mésaventure, relayée sur divers réseaux, j'ai été sollicitée par de nombreuses personnes qui recherchaient un conseil indépendant, réactif et pragmatique pour mener à bien leurs projets immobiliers. »



Le cabinet de gestion immobilière Altinum est ainsi né avec deux ambitions :

- fiabiliser l'investissement immobilier

- construire la confiance



Vous aussi voulez créer un patrimoine immobilier qui travaille pour vous sans y passer tout votre temps libre ? Contactez moi pour un bilan personnalisé de votre situation et découvrir nos prestations.