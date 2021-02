Gunther CANSSE

Gérant d'un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine.



Pour accompagner son développement, nous recherchons des conseillers(es) en gestion de patrimoine indépendants sur la région parisienne, spécialisés en ingénierie financière et optimisation fiscale et assurantielle.

Ainsi, nous vous ferons bénéficier de formations, d’accompagnements, pour développer et pérenniser votre activité.



Votre mission sera de prospecter et accompagner une clientèle de particuliers.

Vous réalisez des relevés d’informations patrimoniales vous permettant d’identifier les thèmes de préoccupation de vos clients, pour aboutir à la préconisation de solutions sur des supports financiers et/ou immobiliers.



