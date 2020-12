Guy DELFOURD

Après une carrière de plus de 35 années dans les Ressources Humaines, je l'ai clôturée en septembre 2019, pour prendre ma retraite, en tant que DRH du Groupe ALBIN MICHEL. Je suis maintenant bénévole dans 2 associations, en qualité de coach RH pour La Cravate Solidaire, et mentor pour My Job Glasses.



Mes compétences et mots-clé :

Audiovisuel

Communication

Communication interne

Développement RH

DRH

Édition

Gestion des carrières

Gestion des talents

Management

Médias

Mobilité

Presse

Recrutement

Relations sociales

Ressources humaines